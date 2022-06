Naveen Patnaik Foreign Tour: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କିଏ କିଏ ଯିବେ ବିଦେଶ? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

Naveen Patnaik Foreign Tour: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ । ଦୀର୍ଘ ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଗତ ୨୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ନବୀନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ । ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଟାଲୀ, ରୋମ ସହର ସହ ଦୁବାଇ ମଧ୍ୟ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୁଇ ରାତି ରହିବା ପରେ ଅର୍ଥାତ ୨୦ ତାରିଖରେ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ । ଇଟାଲୀର ରୋମରେ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ (delegation team) ଗସ୍ତ କରିବ । ଏହି ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର(Chief Secretary Suresh Mohapatra), ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ତଥା (5T) ସଚିବ ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍(Secretary to CM (5T) V K Pandian), ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଭି ଭି ଯାଦବ(Principal Secretary Food and Civil Supplies V V Yadav), ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା(Principal Secretary Industries Hemant Sharma), ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେ ଥିବା ରେସିଡେଣ୍ଟ କମିଶନର ରବି କାନ୍ତ(Resident Commissioner in New Delhi Ravi Kant)ପ୍ରମୁଖ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଗସ୍ତ କରିବେ ।

ତେବେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି 5T ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ 5T ସଚିବ । ୨୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ୧୦ ଦିନିଆ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ତେବେ ପୋପଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ । ରୋମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜାତିସଂଘର ଖାଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (The World Food Programme) ଅନ୍ୟତମ ।

ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି WFP (The World Food Programme) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ କାହାଣୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ । ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନର ରୂପାନ୍ତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦ୍ୟମ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସଫଳତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଅନୁକରଣୀୟ ହୋଇପାରିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଓ୍ଵାର୍ଲଡ ଫୁଡ୍‌ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଗତ କରାଇବେ । ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ଓ୍ଵାର୍ଲ୍ଡ ଫୁଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କଣ୍ଟ୍ରି ଡାଇରେକ୍ଟର ବିଶୋ ପାରାଜୁଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ଜୁନ ୨୦ରୁ ଜୁନ୍ ୨୬ ଯାଏ ରୋମରେ ରହିବା ପରେ ଦୁବାଇ ଗସ୍ତ କରିବେ । ସେଠାରେ ସେ ୫ ଦିନ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

ଭାରତ ସରକାର ଓ ଫିଜି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ୨୬ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୋମରୁ ଦୁବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ଦୁବାଇରେ ୨୯ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଫିକି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନିବେଶକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି, ଖଣି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ, ପେଟ୍ରୋ କେମିକାଲ୍‌, କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ସି ଫୁଡ୍‌ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍‌, ଆପାରେଲ୍‌ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ ୨ ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ୩୦ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁବାଇରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ।