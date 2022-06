ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଅପିଲ କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

Presidential Election 2022: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି (BJP) ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ (NDA) ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ (Naveen Patnaik) ଟ୍ୱିଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଥିଲା ।

ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟ୍ୱିଟରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଏନଡିଏର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୋ ସହ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି । ସେ ଦେଶରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅପିଲ ଉପରେ ଅନ୍ତିମ ମୋହର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି ।

Congratulations Smt #DraupadiMurmu on being announced as candidate of NDA for the country’s highest office. I was delighted when Hon’ble PM @narendramodi ji discussed this with me. It is indeed a proud moment for people of #Odisha.

— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) June 21, 2022