President Elections: ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ମିଳିଲା Z + ସୁରକ୍ଷା, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଲଗାଇଲେ ଝାଡୁ

President elections: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ (Draupadi Murmu) ​​ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ Z + ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ CRPF ର କମାଣ୍ଡୋମାନେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ତଥା ଝାଡଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ବୁଧବାର ଦିନ ମୁର୍ମୁ ଓଡିଶାର ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଝାଡୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ ।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଲାଇନ୍ସ ( NDA) ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବିଜେପି ନେତା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରଚାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରଚାର କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବୁଧବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

୬୪ ବର୍ଷୀୟା ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାୟରଙ୍ଗପୁରର ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ସେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଥିଲେ । ଏହା ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ବଡ଼ମହୁଲିଆ ଗାଁର ହାଜିରାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ମୁର୍ମୁ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦର ଆଶଙ୍କାକୁ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କୁ Z + ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୪ ରୁ ୧୬ CRPF କର୍ମଚାରୀ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ରହିବେ ।

#WATCH | Odisha: NDA's presidential candidate Draupadi Murmu sweeps the floor at Shiv temple in Rairangpur before offering prayers here. pic.twitter.com/HMc9FsVFa7

— ANI (@ANI) June 22, 2022