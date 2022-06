ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କରିଡ଼ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାମଲାରେ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବେଆଇନ ଖନନ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଜ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି ।

ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି.ଆର. ଗଭାଇ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହିମା କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବେଞ୍ଚ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରେ ଖନନ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା ।

ବରିଷ୍ଠ ଆଡଭୋକେଟ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଭାନି ଏକ ପିଟିସନରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ମାରକୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଇଟ୍ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଧିନିୟମ 1958 ଅନୁଯାୟୀ, ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ NOC ପାଇବାକୁ ପଡିବ । ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରାଧିକରଣରୁ ଏକ NOC ନେଇଥିଲେ । ଯଦିଓ, NOC ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିମ୍ବା କମିଶନର ।

Supreme Court reserves its order for tomorrow on a plea challenging the order of the Orissa High Court refusing to restrain the state government from carrying out excavation work around the Shree Jagannath temple at Puri. pic.twitter.com/Qejj0FgW3v

