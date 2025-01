Saudi Arabia Road accident: ସାଉଦି ଆରବରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୯ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ

Saudi Arabia Road accident: ସାଉଦି ଆରବରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନଅ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜେଦ୍ଦାସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୂତାବାସ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ପଶ୍ଚିମ ସାଉଦି ଆରବର ଜିଜାନ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ସାଉଦି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୂତାବାସ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛି ଯେ ସାଉଦି ଆରବର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳର ଜିଜାନ ନିକଟରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୯ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆମେ ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଗଭୀର ସମବେଦନା। ଜେଦ୍ଦାହରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୂତାବାସ ଜେନେରାଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଦୂତାବାସ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୃତକ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।

We deeply mourn the tragic loss of 9 Indian nationals in a road accident, near Jizan, in the Western Region of the Kingdom of Saudi Arabia. Our heartfelt condolences to the families affected. The Consulate General of India in Jeddah is providing full support and is in touch with…

