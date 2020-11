ଘର ଭାଙ୍ଗି ହରଡଘଣାରେ ଶିବସେନା, ବିଏମସିକୁ ବାଜିଲା କୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟିଆ

ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ (Bollywood Actress)କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ (Kangana Ranaut)କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାଙ୍ଗିବା ମାମଲାରେ ବିହାନ ମୁମ୍ବାଇ ମୁନିସପାଲ କର୍ପୋରେସନକୁ (Brihanmumbai Municipal Corporation-BMC)ବାଜିଛି କୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟିଆ। ଏହି ମାମଲାରେ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଏର ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ (Bombay High Court)ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାଙ୍ଗିବା ମାମଲାରେ ବିଏମସିକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କୋର୍ଟ କଙ୍ଗନାଙ୍କ ଅଫିସ ନିର୍ମାଣକୁ ଠିକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ପିଓକେ ସହ ତୁଳନା କରିବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଏପରି ବୟାନବାଜି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡୁଛି ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଭାବନା ରଖି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

ଏ ଘଟଣାରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ନୋଟିସକୁ ରଦ୍ଦ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ୩ ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ବିଏମସି ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ୭ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କଙ୍ଗନାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଏକ ସ୍ୱାଧିନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଉ।

ଏହି ମାମଲାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯାଚିକାକର୍ତ୍ତା କଙ୍ଗନା। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ କେହି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡା ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ଖଳନାୟକ ସାଜି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନେଇ ହସୁଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଖଳନାୟକ ହୋଇଥିବା ମୁଁ ନାୟକ ହୋଇଛି। "

When individual stands against the government and wins, it’s not the victory of the individual but it’s the victory of the democracy.

Thank you everyone who gave me courage and thanks to those who laughed at my broken dreams.

Its only cause you play a villain so I can be a HERO. https://t.co/pYkO6OOcBr

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 27, 2020