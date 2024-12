Cabinet Decisions: କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ କଲା ଅନୁମୋଦନ, ଦେଶରେ ଖୋଲାଯିବ ୮୫ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ୨୮ ଟି ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ

Cabinet Decisions: କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ୮୫ଟି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ୨୮ ଟି ନୂତନ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଲୟ ଖୋଲାଯିବ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଖୋଲାଯିବ ଯାହା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଲୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ୨୬.୪୬ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରିଥାଲା-କୁଣ୍ଡଲି କରିଡରକୁ ହରିୟାଣା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ୮ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବ।

କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଅଣାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଲୟଙ୍କୁ PM ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡିକ ମଡେଲ କରାଯାଇପାରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟାଲୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ ୮୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁଲଭ ତଥା ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୨୫୬ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଦ୍ୟାଲୟ ରହିଛି। ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ବିଦେଶରେ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମସ୍କୋ, କାଠମାଣ୍ଡୁ ଏବଂ ତେହେରାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ୧୩.୫୬ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି।

Delhi: Union Cabinet has approved the establishment of 85 new Central Schools and 28 additional Navodaya Vidyalayas in districts that are currently not covered by these institutions.

Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "...To implement New Education policy, PM Shri was brought… pic.twitter.com/dM0ITKrINB

