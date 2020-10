ଅନଲାଇନରେ ଜଳିବ ରାବଣ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଥର ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ ହେଉଛି ଦଶହରା। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଜି ରାବଣ ଦହନ କରାଯିବ। ରାବଣପୋଡି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ପଡିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକ।

Lucknow: Effigies being set up Aishbagh Ram Leela Ground for #Vijayadashami celebrations, pictorial representation of coronavirus seen on effigies.

The Ravana 'dahan' (burning of effigies) will be streamed online to avoid crowding, say organisers. pic.twitter.com/8MTN0kgXdu

— ANI UP (@ANINewsUP) October 25, 2020