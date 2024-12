-Jammu- Kashmir: ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଖାଲକୁ ଖସିଲା ARMY ଗାଡି, ୫ ଯବାନ ସହୀଦ

Jammu and Kashmir News: ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଞ୍ଚରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାର ମେହେଣ୍ଡର ସବ୍ ଡିଭିଜନର ବାଲନୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏକ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ଏକ ଗଭୀର ଖାଲକୁ ଖସିପଡିଛି ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ୫ ଯବାନ ସହୀଦ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ରହିଛି।

Jammu and Kashmir | 5 soldiers lost their lives after an army vehicle met with an accident in the Poonch sector.

Rescue operations are ongoing, and the injured personnel are receiving medical care: White Knight Corps pic.twitter.com/Ky4499XbVF

— ANI (@ANI) December 24, 2024