ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ କୌଣସି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନାହାଁନ୍ତି, ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ନେଇ ଭାରତର ଜବାବ

India responded to US sanctions: ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପରେ ଶନିବାର ଦିନ ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ କୌଣସି ଜାତୀୟ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନାହାଁନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ U.S. ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଏହି କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ୧୯ଟି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଋଷ ସେନାକୁ ସାମରିକ ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୈସୱାଲ ଶନିବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଷୟରେ ଖବର ଦେଖିଛୁ। ରଣନୀତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଭାରତର ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ ତଥା ନିୟାମକ ଢାଞ୍ଚା ରହିଛି। ଆମେ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ରପ୍ତାନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା - ୱାସେନାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟା ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ମିସାଇଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରେଜିମର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ନିୟମକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ବୁଝାମଣା ହେଉଛି ଯେ ନିଷିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଭାରତୀୟ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁନାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି ଭାରତର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆମେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାରତୀୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡିକ ନିୟମିତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ।"

ନିଷିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶ୍ରୀଜୀ ଇମ୍ପେକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମେରୁଟ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଜୀ ଇମ୍ପେକ୍ସ ପିଭି ଲିମିଟେଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରବୀଣ ତ୍ୟାଗି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆମ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ କାରଣ ନା ଆମେ ଆମେରିକାରୁ ଆମଦାନୀ କରୁ ନା ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି କରୁଛୁ।"

VIDEO | "We have seen these reports of US sanctions. India has a robust legal and regulatory framework on strategic trade and non-proliferation controls. We are also a member of three key multilateral non-proliferation expert control regimes, and have been effectively… pic.twitter.com/gv5zPYknSB

— Press Trust of India (@PTI_News) November 2, 2024