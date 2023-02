Shocking News: କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଉଭୟ ଉଭୟ ଶୀକାରୀ-ଶୀକାର, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ

Cat and Leopard Fell into well: ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବଦା ମଣିଷ ସହ ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଜିତେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବାଜି ମାରିନିଏ। ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଖେଳ କେବଳ ମଣି। ଜଗତରେ ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ପଶୁ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଶୀକାରୀ, ଶୀକାର ଠାରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଅନେକ ଥର ଉଭୟ ଶୀକାରୀ ଏବଂ ଶୀକାର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଜଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଭଳି ମନେହୁଏ।



ସଦ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏପରି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଶୀକାର କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘ ବିଲେଇ ସହିତ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତୀୟ ବନସେବା ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମେହେରା ଏହି ଭିଡିଓ ଟ୍ୱିଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଚିତାବାଘ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଲେଇ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। କୂଅରେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଉଭୟେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆତୁର ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି। ଶୀକାର କରିବାକୁ ଆସିବା ବେଳେ କଲରା ପତ୍ରିଆ ବାଘ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ବିଲେଇ ଶୀକାର କରିବାକୁ ଆସିଛି।

In that moment of life and death, your survival is most important than anything else. A leopard fell into a well while chasing a cat..

