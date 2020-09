ଘର ଛାତରେ ଉଡାଉଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପତାକା, ପଙ୍କଚରବାଲାଙ୍କୁ ଘରୁ ଘୋଷାରି ନେଲା ପୋଲିସ

ଭୋପାଳ: ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ବିଚ୍ଛିନତାବାଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ କାଶ୍ମୀର ଘାଟିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପତାକା (Pakistani Flag) ଉଡାଯାଉଥିବାର ଖବର ଆପଣ ପଢିଥିବେ । ହେଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ (Madhya Pradesh) ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘର ଛାତରେ ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡାଇ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜ୍ୟର ଦେବାସ ଜିଲ୍ଲାରେ (Dewas District) । ଏ ଘଟଣାରେ ଜିଲ୍ଲାର ସିପ୍ରା ଗାଁର ଫାରୁଖ ଖାନ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଛି ।

ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘର ଛାତରେ ପାକିସ୍ତାନ ପତାକା ଉଡାଉଥିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ (social Media) ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍କାଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ (Revenue Department) ଏନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ।

The flag of Pakistan was placed on the roof of a Muslim Farooq Khan's house in village Kshipra, District Dewas, Madhya Pradesh. Which has now been removed. Thousands of Pakistanis have been formed in India. This is a fact. But Hindu society is sleeping. @AskAnshul @LegalLro pic.twitter.com/y5dEoekxhR

— Kalu Singh Chouhan (@KaluSin85575775) August 30, 2020