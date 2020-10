ସିଜେଆଇ ବୋବଡେଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବିବାଦୀୟ ଟ୍ୱିଟ୍, ଏଥର ବି ଅବମାନନା ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି (CJI) ଜଷ୍ଟିସ ଶରଦ ଅରବିନ୍ଦ ବୋବଡେ (SA Bobde) ଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କୋର୍ଟର ଅବମାନନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସାମ୍ନା କରିସାରିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ (Prashant Bhushan) ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ଭୂଷଣଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ CJI ଉପରେ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ କାହ୍ନା ପାର୍କ ଭ୍ରମଣ ବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଚପର ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।

ବୁଧବାର ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍‌ରେ ଭୂଷଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ଏକ ଚପରରେ ସିଜେଆଇ ବୋବଡେ କାହ୍ନା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ନିଜ ସହର ନାଗପୁର ଯାଇଥିଲେ । ଏପରି ସମୟରେ ସିଜେଆଇ ଚାପର ସେବା ନେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ମାମଲା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ଏହି ମାମଲାର ରାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ।"

The CJI avails a special chopper provided by the MP Govt (authorised by the CM) for a visit to Kanha National Park& then to his home town in Nagpur, while an important case of disqualification of defecting MLAs of MP is pending before him. Survival of MP govt depends on this case pic.twitter.com/XWkYVjHkvH

