Mahakumbh Stampede: ମହାକୁମ୍ଭରେ ଦଳାଚକଟାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୦ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ପ୍ରଶାସନ ଜାରି କଲା ତାଲିକା

Mahakumbh Stampede Update: ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ ୨୦ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଦଳାଚକଟାରେ ମୃତକଙ୍କ ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶାସନ ଜାରି କରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୫ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ୯୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୩୬ ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

କୁମ୍ଭ ନଗର ଡିଆଇଜି ବୈଭବ କୃଷ୍ଣନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଦଳାଚକଟାରେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ ୧.୩୦ ଟା ସମୟରେ ଆଖଡା ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଭିଡ଼ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାପି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା।

ପ୍ରୟାଗରାଜ ସେବା ସମିତିର ସଂଯୋଜକ ତୀର୍ଥରାଜ ପାଣ୍ଡେ ବଚ୍ଚା ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସଙ୍ଗମ ଏବଂ କୁମ୍ଭମେଳା ଅଞ୍ଚଳର ତୁଳସୀ ମାର୍ଗରେ ଏକ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅମୃତ ସ୍ନାନ ନେବାର ସୁଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଭକ୍ତ ରାତି ୨:୦୦ ଟାରେ ସଙ୍ଗମରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ଶୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସଙ୍ଗମ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଶୋଇଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

#WATCH | Prayagraj, UP: DIG Mahakumbh, Vaibhav Krishna says "Before Brahma Muhurta, between 1 am to 2 am, a huge crowd gathered on the Akhara Marg. Due to this crowd, the barricades on the other side broke and the crowd ran over the devotees waiting to take a holy dip of Brahma… pic.twitter.com/ZL6KlmMf9k

