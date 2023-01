Siddipet Viral Video: ମଦ ନିଶାରେ ଅଦ୍ଭୂତ କାଣ୍ଡ କରି ବସିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ

Drunk Man Viral Video: ମଦ୍ୟ ପାନ କରିବା ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ବସିଥାନ୍ତି। ମଦ ନିଶାରେ ଅନେକ ମଦ୍ୟପ ଏପରି କିଛି କାଣ୍ଡ କରି ବସିଥାନ୍ତି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥାଏ। ଏପରିକି ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାରନାମାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼଼ିଆ ଦୁନିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥାଏ।

ସଦ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗାନାର (Telangana) ସିଦିପେଟ ଜିଲ୍ଲାରେ (Sidipet District) ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଗୁରୁବାର ଏଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଭାଇରାଲ (Social Media Viral Video) ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ମଦ୍ୟ ପାନ କରିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଏକ ବିଲବୋର୍ଡ ଫ୍ରେମ (Billboard Frame) ଠାରେ ଝୁଲି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଏଭଳି ନାଟକୀୟ ଘଟଣା ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଘଟିଥିଲା। ଯେଉଁ କାରଣକୁ ଯାତାୟତରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ପୋଲିସ (Telangana Police) କହିଛି ଯେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ। ମଦ୍ୟ ପାନ କରି ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

— Maruthi (@Maruthi0305) January 11, 2023