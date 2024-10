ବିଜୟା କିଶୋର ରାହତକର କିଏ? ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳା ମହିଳା ଆୟୋଗର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍

Vijaya Kishore Rahatkar: ବିଜୟା କିଶୋର ରାହତକରଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ (NCW) ର ନୂତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ (୧୯ ଅକ୍ଟୋବର) ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୧୯୯୦ ମସିହାରେ ମହିଳା ଆୟୋଗର ଧାରା ୩ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ କିମ୍ବା ରାହତକର ୬୫ ବର୍ଷ ହେବା ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ରାହତକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଘୋଷଣା ଗେଜେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ।

ବିଜୟା କିଶୋର ରାହତକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜାତୀୟ ସଚିବ ତଥା ଦଳର ରାଜସ୍ଥାନ ୟୁନିଟର ସହ-ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପଦବୀରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ବିଜୟା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଣେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇତିହାସରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନ ଥିବାରୁ ରାହତକର ୧୯୯୫ ରେ ବୁଥ କର୍ମୀ ଭାବରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦଳ ଭିତରେ ଆଗକୁ ବଢିଥିଲେ।

ବିଜୟା କିଶୋର ରାହତକରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ସରକାର ଏନସିଡବ୍ଲ୍ୟୁର ନୂତନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଡ. ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଏନସିଡବ୍ଲୁ୍ୟର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

Vijaya Kishore Rahatkar has been appointed as the new Chairperson of the National Commission for Women.

Dr Archana Majumdar has been appointed as the new Member of the National Commission for Women. pic.twitter.com/j3cGgnD6rT

— ANI (@ANI) October 19, 2024