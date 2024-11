Delhi Blast: କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣିଥରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ

Delhi Blast: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସକାଳୁ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ଡକାଯାଇ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିସ୍ଫୋରଣ ବିଷୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ କାରଣ ଖୋଜୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ଏଠାରେ କହି ରଖୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

#WATCH | Delhi | Teams of the Delhi Police Crime Branch, Special Cell and Bomb Disposal Squad are present on the spot, where an explosion occurred in the Prashant Vihar area today. The area has been cordoned off. pic.twitter.com/GincnzmAJ9

— ANI (@ANI) November 28, 2024