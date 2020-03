'ଲକ୍ ଡାଉନ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ଗୁଳି ମାରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋରୋନା ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଯାଇ ୨୧ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ ଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଲକ୍ ଡାଉନ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି କୋଠୋର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ । ଯଦି ବନ୍ଦ ସମୟରେ ଲୋକେ ନିୟମ ଅମାନ୍ୟ କରି ଘରୁ ବାହାରିବେ, ତେବେ ଆମେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର କର୍ଫ୍ୟୁ ସହ ଗୁଳି ମାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେସିଆର ।

In US,Army had to be called in to enforce lockdown.If people don't follow #CoronavirusLockdown,a situation may arise where we'll have to impose 24-hour curfew & issue shoot-at-sight orders.I urge people not to let such a situation arise:Telangana CM K Chandrashekar Rao (24.03.20) pic.twitter.com/he7KpLYrOb

