ବଢୁଛି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା, ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି ଉଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ ଇରାନର ଧମକ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ମେଜର ଜେନେରାଲ କସିମ ସୁଲେମାନୀଙ୍କୁ ଆମେରିରା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରି ମାରିବା ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି । ଇରାକରେ ଥିବା ଆମେରିକା ଦୂତବାସ ଉପରେ ତୁହାକୁତୁହା ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଇରାନ । ଏପରିକି ୨୦୧୫ରେ ହୋଇଥିବା ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଉଲଙ୍ଘନ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଲାଣି । ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ସ୍ଥିତି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭରତ ସମେତ ବହୁ ଦେଶ ଏବେ ଚିନ୍ତିତ ।

ବଢ଼ୁଛି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା । ୨୦୧୫ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି ଉଲଙ୍ଘନ କରାଯିବା ନେଇ ଇରାନୀ ଟିଭିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା । ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି ଉଲଙ୍ଘନ କରିପାରେ ଇରାନ । ଆମେରିକୀୟ ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା The Associated Press ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏବେ ବିଶ୍ୱର ବହୁ ଦେଶ ଏନେଇ ଚିନ୍ତିତ । ସୁଲେମାନୀଙ୍କୁ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରି ମାରିବା ପରେ ପୁରା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖୁଛି । ଆମେରିକା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଇରାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର ।

Iranian state TV reports Iran will no longer abide by any limits of its 2015 nuclear deal: The Associated Press https://t.co/jhvJMfgcpU — ANI (@ANI) January 5, 2020

ଇରାକ ସ୍ଥିତ ଆମେରିକା ଦୂତବାସ ଉପରେ ହମଲା

ସେପଟେ ଲଗାତାର ଦୁଇଦିନ ହେଲା ଇରାକ ସ୍ଥିତ ଆମେରିକା ଦୂତବାସ ଉପରେ ହମଲା କରୁଛି ଇରାନ । ଗତକାଲି ଦୂତବାସ ଉପରେ ଦୁଇ ରକେଡ଼ ମାଡ଼ କରିଥିଲା ଇରାନ । ତେବେ ଏଥିରେ ୩ରୁ ୪ ଜଣ ଆହତ କୁହାଯାଉଛି । ସେହିପରି ଶନିବାର ରାତି ମଧ୍ୟ ଦୂତବାସ ନିକଟରେ ରକେଟ ମାଡ଼ କରିଥିଲା ଇରାନ ।

ଭାରତ ଚିନ୍ତିତ

ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତଜନାମୂଳକ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଭାରତ ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କରିଛି । ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଭାରତ ଅପିଲ କରିଛି । ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଇକ ପୋମ୍ପିୟୋ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଟ୍ୱିଟ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁରା ଘଟଣା ନେଇ ଭାରତ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

Had a telephonic discussion with Secretary of State @SecPompeo on the evolving situation in the Gulf region. Highlighted India's stakes and concerns. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) January 5, 2020

.@DrSJaishankar and I spoke just now regarding Iran’s continued threats and provocations. The Trump Administration won’t hesitate to act to keep American lives, and those of our friends and allies, safe. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 5, 2020

