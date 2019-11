ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କାହା ସହ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇନି: ପାୱାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ଗଠନ ହେବ ନା ଜାରି ରହିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ । ତାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜନୀତିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । ସରକାର ଗଠନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଏନସିପି ମଧ୍ୟ ଲଗାତର ବୈଠକ ପରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସରକାର ଗଠନର କୌଣସି ବାଟ ବାହାରି ନାହିଁ । ଶିବସେନା ବିଚାରଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା । ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ମନରେ ରହିଛି ସଂଶୟ । ତେଣୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ କଥା ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏନସିପି ମୁଖିଆ ଶରଦ ପାୱାର କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଦୁହେଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏହାସହ ଶିବସେନା ସହ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ବୈଠକ ପରେ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ଗଠନକୁ ନେଇ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ନାହୁଁ । ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଦୁଇ ଦଳର ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବୁ । ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

Sharad Pawar on if Sonia Gandhi is opposed to forming Govt in alliance with Shiv Sena: There was no talk of Govt formation in our meeting, this meeting was all about discussing Congress and NCP. https://t.co/26TnM7lhRf pic.twitter.com/rghFDkuc6A

