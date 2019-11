ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ବ୍ରାଜିଲ ଗସ୍ତରେ PM ମୋଦି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୧୧ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରାଜିଲ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି । ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ୧୩-୧୪ ନଭେମ୍ୱର ଯାଏ ବ୍ରାଜିଲରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାର ଅଛି । ଏଥର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଥିମ ହେଉଛି 'ନବୋନ୍ମେଷୀ ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି' ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ବୟାନ ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପିଏମ ମୋଦି ଷଷ୍ଠ ଥର ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ୨୦୧୪ରେ ବ୍ରାଜିଲରେ ଫୋର୍ଟଲୀଜାରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ମୋଦି ବ୍ରାଜିଲ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ୧୩-୧୪ ଯାଏ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି । ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନର ଥିମ ହେଉଛି ନବୋନ୍ମେଷୀ ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି । ମୁଁ ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କ ସହ ବିବିଧ ବିଷୟ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ସହଯୋଗ ସମ୍ୱନ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ଆଶାବାନ ରହିଛି ।

I would be taking part in this year’s BRICS Summit being held in Brazil on 13th and 14th November. The Summit’s theme is ‘Economic growth for an innovative future.’ I look forward to holding discussions with BRICS leaders on greater cooperation in a wide range of areas.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 12, 2019