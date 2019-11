ରାଫେଲ ରାୟ: ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଲେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଫେଲ ମାମଲାର ପୁନର୍ବିଚାର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ । ରାଫେଲ କିଣାବିକାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇନଥିବା ଏହି ରାୟ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ବଡ ମୁଦ୍ଦା ତିଆରି କରିଥିଲା, ସେଥିରେ ପୁନଚ୍ଛେଦ ପଡିଛି । ଏହାପରେ ଟ୍ୱିଟ କରି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସଞ୍ଜୟ ଝା !

ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ନେଇ ଟିଭି ବିତର୍କରେ ସଞ୍ଜୟ ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ଟ୍ୱିଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଫେଲ ମାମଲାରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ମୁଁ ଟିଭି ବିତର୍କରେ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଆରୋପ ଲଗାଇଥିଲି, ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସେନେଇ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି । ସାର୍, ଆପଣ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ। ପାରଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଇମାନଦାର ଅଟନ୍ତି । ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ।

Now that the Supreme Court has given the #RafaleVerdict , I would like to publicly apologise to the Honourable Shri Anil Ambani Ji for making bogus charges against him on TV shows. Sir Ji, you are a personification of integrity, honesty and transparency.

ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ ସୋଶିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୱିଟ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ସଞ୍ଜୟ କହିଥିଲେ, ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ନେଇ ମୋର ବ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।

So I believe my sardonic, scalding, and sarcastic dig at Shri Ambani Ji on the #RafaleVerdict is being deliberately misconstrued by some BJP cheerleaders masquerading as TV anchors as a real public apology. ROTFL!

Guys, this clarification will hurt. Sorry to spoil your show!

— Sanjay Jha (@JhaSanjay) November 14, 2019