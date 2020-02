ତାହିର ହୁସେନର ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ ଅଙ୍କିତ ଶର୍ମା ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସା ସମୟରେ ଆଇବି କର୍ମଚାରୀ ଅଙ୍କିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନେତା ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ ଏକ ବଡ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ''ବାଂଲାଦେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ତାହିର ହୁସେନ୍‌ଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଥିବା ନେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବାରୁ ଅଙ୍କିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ତାହିରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇନାହିଁ ତ ? ଏହା ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ଏହା ସତ ତେବେ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ।''

The govt needs to clarify if IB officer Sharma was targeted and killed at the behest of Aap’s Tahir because Sharma was tailing him for Tahir’s Bangladesh terrorists connection. If true it becomes very very serious matter

— Subramanian Swamy (@Swamy39) February 28, 2020