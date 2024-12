Robin Uthappa Arrest Warrant: ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ରବିନ୍ ଉଥାପ୍ପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗିରଫ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

Robin Uthappa Arrest Warrant: ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟର ରବିନ୍ ଉଥାପ୍ପାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗିରଫ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉଥାପ୍ପା ଏକଦା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଥିଲେ।

ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ରବିନ୍ ଉଥାପ୍ପାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ସ୍କାମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପିଏଫ୍ କମିଶନର ସାଦାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ରେଡ୍ଡୀ ଏହି ଗିରଫ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବାକୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

Former Indian cricketer Robin Uthappa in the dock as an arrest warrant has been issued against him in a case related to Provident Fund fraud. He allegedly failed to deposit Rs 23 lakh in employee accounts. #RobinUthappa #Cricket pic.twitter.com/7IS6NMX7wE

