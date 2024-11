Champions Trophy 2025: ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବ କି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? BCCI କଲା ସ୍ପଷ୍ଟ

BCCI On Champions Trophy 2025: ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ବିସିସିଆଇ କହିଛି ଯେ ଦଳ ଏହାର ମ୍ୟାଚ୍ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିବ। କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ହୋଷ୍ଟିଂ ଅଧିକାର ରହିଛି। ହାଇବ୍ରିଡ ମଡେଲରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ରାଜି ହୋଇଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଏଇରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ହାଇବ୍ରିଡ ମଡେଲରେ ଏସିଆ କପ୍ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନ ଯିବ ନାହିଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବ ନାହିଁ। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିସିସିଆଇ PCB କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିଛି। ହାଇବ୍ରିଡ ମଡେଲରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ୟୁଏଇରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ରାଜି ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।

INDIA WON'T TRAVEL PAKISTAN.

- The BCCI has communicated with the PCB that due to security concerns, they won't travel to Pakistan for 2025 Champions Trophy. Their desire is to play all their games in Dubai. (Express Sports). pic.twitter.com/y3QAji7nVE

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 8, 2024