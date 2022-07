ଦ୍ୱିତୀୟ T20I ସମୟରେ ରୋହିତଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ! ଟ୍ୱିଟରରେ ହେଉଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ

India Vs England: ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଖେଳୁଛି । ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି, ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଏକ ୨-୦ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି । ସିରିଜର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ୧୦ ଜୁଲାଇରେ ଖେଳାଯିବ । ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଜିତିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଲଜ୍ଜାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖରାପ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟରରେ ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ।

ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଗାଳି-ଗୁଲଜ ଷ୍ଟମ୍ପ ମାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଏହି ପୂରା ଘଟଣା ସେହି ସମୟର ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଭାରତରୁ ୧୭୧ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରୁଥିଲା । ଏହାପରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ଚତୁର୍ଥ ଓଭର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଡେଭିଡ୍ ମାଲାନ୍ ଓ ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ କ୍ରିଜରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ମାଲାନ୍ ୮ ରେ ଓ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ୧୫ ରେ ଖେଳୁଥିଲେ ।

This hardik pandya against Rohit Sharma incident is a a true example of "Respect is deserved, not demanded"#HardikAbusedRohitpic.twitter.com/5ZpDpccZA2

— akshat (@ReignOfVirat) July 10, 2022