FIFA U-17 Women's World Cup 2022: ୪୩,୦୦୦ ଫୁଟବଲ୍ ବାଣ୍ଟିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିବ

FIFA U-17 Women's World Cup 2022, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାତି ପାହିଲେ ୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ ଫିଫା ମହିଳା ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ଵକପ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଠଟାରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ବିଶ୍ଵକପ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। U17 ଫିଫା ମହିଳା ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ଵକପ ଅବସରେ ସୋମବାର ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ FOOTBALL FOR ALL ବା ‘ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଟବଲ୍’ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୪୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଫୁଟବଲ୍ ବାଣ୍ଟିବେ।

U17 ଫିଫା ମହିଳା ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ଵକପ ଉଦଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ FOOTBALL FOR ALL ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳ, ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ଦେଶରେ ଫୁଟବଲ୍ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। KIIT ଓ KISS ସହଭାଗିତାରେ ଓଡିଶାରେ ଫିଫା ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ୪୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଫୁଟବଲ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଭାରତରେ ଫିଫାର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟବଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଫୁଟବଲ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ।

KIIT ଓ KISSର ସହଭାଗିତା ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ଦେଶରେ ଫୁଟବଲ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଫୁଟବଲ ବିକାଶ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ। ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଏକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଆମର ଭଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ କୋଚିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।" ଫିଫା U17 ମହିଳା ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଆୟୋଜକ ସ୍ଥାନ ହେବା ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଫୁଟବଲକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ AIFF ଏବଂ FIFA ସହ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛୁ। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ ରାଜ୍ୟରେ ଫୁଟବଲର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ ଦେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

FOOTBALL FOR ALL କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। FIFA U-17 Women's World Cup 2022 ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ଫିଫାକୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଫିଫା ସହଭାଗିତା ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଫୁଟବଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ‘ଫୁଟବଲ ଫର ସ୍କୁଲ’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଫିଫା), ଫାତିମାଟା ସୋ ସିଡବେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡିଶାରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସମାଜ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଫୁଟବଲ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଫୁଟବଲକୁ ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରିବା ପାଇଁ ‘FOOTBALL FOR ALL’ ଏକ ଫିଫା ଦର୍ଶନ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।