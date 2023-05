Imran Khan Arrested: ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ପୂର୍ବରୁ କରିଦେଇଥିଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ

Imran Khan Arrested: ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଇସଲାମାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ବାହାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ରେଞ୍ଜର୍ସ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ରାଜନିତୀରେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ପିଟିଆଇ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବହୁମତ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପାର୍ଟି ପାକିସ୍ତାନ ତେହେରିକ-ଇ-ଇନସାଫ ପାର୍ଟି (PTI) ସର୍ବ ବୃହତ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ଓ ଇମ୍ରାନ ପାକିସ୍ତାନର ୨୨ ତମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ତଥା କମେଣ୍ଟ୍ରିଟର ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ବହୁ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇମ୍ରାନ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପରେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ୍ରିଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଥରେ ସେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ରମିଜ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, ରମଜ ରାଜା ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ମିମିକିରି କରି ତାଙ୍କ ଶୌଳୀରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ କ’ଣ ଥିଲା, ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ସ୍ନେହରେ ରାମିଜଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ମିମିକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଯାହା ସତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।

Sunil Gavaskar called it on television during commentary "Imran could be the next Prime Minister of Pakistan" pic.twitter.com/Jih0c3GHeD

— Saj Sadiq (@SajSadiqCricket) July 26, 2018