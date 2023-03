IND vs AUS: ରୋହିତ ଶର୍ମା ହଠାତ୍ ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ଦିନିକିଆରେ ଏହି ଘାତକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କରାଇଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଭୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ!

India vs Australia ODI Series: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ (India vs Australia Test Series) ଚାଲିଛି । ଏହି ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs AUS 4th Test Match) ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ । ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ରୁ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ (IND vs AUS ODI Series) ଖେଳାଯିବ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଏହି ODI ସିରିଜ ଜିତିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ (Indian Captain) ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଏକ ବଡ଼ ମାଷ୍ଟର କାର୍ଡ ଖେଳିଛନ୍ତି । ଏହି ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ (Team India Captain) ରୋହିତ ଶର୍ମା ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ଏକ ଘାତକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଖେଳାଳି ନିଜେ ଭାରତ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇପାରିବେ । ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ODI ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs AUS 1st ODI) ମୁମ୍ବାଇର ୱାନକେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଘାତକ ବୋଲରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ...

ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୨-୨୩ (Ranji Trophy 2022-23) ର ବିଜେତା ଅଧିନାୟକ ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ (Jaydev Unadkat) ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ୍ (India vs Australia ODI Series) ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ଦଳରେ ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜୟଦେବ ଉନାଦକାଟଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତର ODI ଦଳରେ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ (Jaydev Unadkat) ତାଙ୍କର ଶେଷ ODI ୨୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୩ରେ କୋଚିରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ (Jaydev Unadkat) ଆଉ ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ନଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଫେରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ।

ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ନିଜ ଟିମ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ (Jaydev Unadkat) ନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ବରଂ ଗତ ଅନେକ ସିଜନରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିଜନର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ (Jaydev Unadkat) ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ନିଜ ଦଳର ବିଜୟକୁ ସହଜ କରିଥିଲେ । ଏହି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇ ODI ଦଳରେ ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ (Jaydev Unadkat) ଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ କରି ପ୍ରକୃତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ୩୧ ବର୍ଷୀୟ ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ (Jaydev Unadkat) ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ODI କ୍ୟାରିୟରରେ ମାତ୍ର ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ୮ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଛି । ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ୪.୦୧ ଥିଲା । ଏବେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ODI ଦଳ

ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ କିପର), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ , ଉମ୍ରାନ ମଲିକ, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ୍