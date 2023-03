IND vs AUS: BCCI ଚାଲିଲେ ଖତରନାକ୍ ଚାଲ୍, ହଠାତ୍ ୮ ମାସ ପରେ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ଏହି ଘାତକ ଖେଳାଳଙ୍କ ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି!

India vs Australia 1st ODI: ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ (India vs Australia Test Series) ଚାଲିଛି । ଏହାପରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ (India vs Australia ODI Series) ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs AUS 1st ODI Match) ମୁମ୍ବାଇର ୱାନକେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ହଠାତ୍ ନିଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନରଙ୍କୁ ଦଳରେ ଫେରାଇ ଆଣିଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ରହିବେ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବା ବିସିସିଆଇ (BCCI) ଏକ ଖତରନାକ୍ ଚାଲ୍ ଚାଲିଛି । ବିସିସିଆଇ ହଠାତ୍ ୮ ମାସ ପରେ ODI ଦଳରେ ଘାତକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛି । ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି (Border Gavaskar Trophy) ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପରେ ତୁରନ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ରୁ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ODI ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଏହି ଖେଳାଳି ଏକାକୀ ନିଜ ଦମରେ ପୂରା ମ୍ୟାଚର ଗତି ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର ଖେଳାଳି ବ୍ୟାଟିଂ, ବୋଲିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୁରନ୍ଧର । ଏହି ଖେଳାଳି ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (Ravindra Jadeja) ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ସାତ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ ଓ ଜଣେ ଫିନିଶର ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଓ ଫିଲ୍ଡିଂ ସହ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ । ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜିତାଇବାରେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତ ସହାୟତା ମିଳିବ । ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ୮ ମାସ ପରେ ODI ଦଳରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ନିଜର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୨ରେ ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ ।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-ସରକାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ଏକ ପେନସନ ଯୋଜନା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ OPS ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲାଭ!

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ମାଗଣା ରାସନ ସହ ମିଳିବ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା!

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-ଆମେରିକା କଲା ସିକ୍ରେଟ ମିଟିଂ, ପୁଣି ଥରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ହେବ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ! ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର

ଜୁଲାଇ ୨୦୨୨ରେ ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ODI ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (Ravindra Jadeja) ODI ଦଳରୁ ବାହାର ଚାଲୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ODI କ୍ରିକେଟ୍, ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଟି -20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ନିଜେ ଦମଦାର୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି । ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଆଧାରରେ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ନିଜ ପାଇଁ ଅଲଗା ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ବିଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ନିଜ ବୋଲିଂ, ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ଆଧାରରେ ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।