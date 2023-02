IND vs AUS 1st Test: ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ କୋହଲି କରିଦେଲେ ଏହି ବଡ଼ ଭୁଲ୍, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଡ଼ିପାରେ ମହଙ୍ଗା

India vs Australia 1st Test: ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ୪ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ (IND vs AUS Test Series) ଚାଲିଛି । ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs AUS 1st Test Match) ନାଗପୁରରେ ଖେଳାଯାଉଛି । ଏହି ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି (Border Gavaskar Trophy) ର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ (Indian Cricket Team) ର ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli) ଏପରି ଭୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) କୁ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ପ୍ରକୃତରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର ବିରାଟ କୋହଲି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏପରି କିଛି କରିଥିଲେ ଯାହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ଡର ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli) ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଇନିଂସର ୧୬ତମ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ (Steve Smith) ଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ୬ ରନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ । ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଏତେ ବିପଜ୍ଜନକ ଖେଳାଳି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଜୀବନଦାନ ପାଆନ୍ତି, ସେ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳନ୍ତି ।

ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନେକ ଥର ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ କ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରପ୍ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡିଛି । ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରପ୍ କରିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ, କାରଣ ସେ ଏପରି ଜଣେ ଖେଳାଳୀ ଯିଏ ସହଜରେ ଆଉଟ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଷ୍ଟିଭ ସ୍ମିଥ (Steve Smith) ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚକୁ ଭାରତ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇପାରନ୍ତି ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଇନିଂସର ୧୬ ତମ ଓଭରରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ପିନର ଅକ୍ସର ପଟେଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଯାଉଥିବା ବଲରେ ବ୍ୟାଟ୍କୁ ବୁଲାଇଥିଲେ । ବିରାଟ କୋହଲି ସ୍ଲିପ୍ସରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ । ବିରାଟ କୋହଲି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଲାଗି ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବାରୁ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଷ୍ଟିଭ ସ୍ମିଥ (Steve Smith) ୩୭ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଆଉଟ କରିଛନ୍ତି ।