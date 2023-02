IND vs AUS: ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖରାପ ଖବର! ଫିଟ୍ ହେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏହି ଖତରନାକ୍ ଖେଳାଳି

IND vs AUS: ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ୪ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫ (Border-Gavaskar Trophy 2023) ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ (India vs Australia Test Series) ଚାଲିଛି । ଏହି ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ (India vs Australia 2nd Test) ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ (Indian Cricket Team) ଏହି ସିରିଜରେ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ସିରିଜରେ ୨-୦ରେ ଆଗକୁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଅପମାନଜନକ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।

ଏହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି, ଯାହା ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ (India vs Australi ODI Series) ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି । ପ୍ରକୃତରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ (Glenn Maxwell) ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୨ରେ ଆହତ ହେବା ପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାର ରହିଆସିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ (Glenn Maxwell) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କ୍ଲବ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଥିବାର ନଜରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହେବା ପରେ ସେ ଶେଫିଲ୍ଡ ସିଲ୍ଡ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଇସିସି ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ ପରେ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ (Glenn Maxwell) ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡରେ ଫ୍ରେକ୍ଚର ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଓ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରୋଫେଶନାଲ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ (Glenn Maxwell) ସେଫିଲ୍ଡ ସିଲ୍ଡ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

କ୍ରିକେଟ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଡେଭିଡ୍ ହୁସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଡଟ୍ କମ୍.ଏୟୁକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳରେ କ୍ରିଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ (Glenn Maxwell) ଙ୍କ ପରି ଦକ୍ଷତାର ଖେଳାଳି ରହିବା ଉତ୍ସାହଜନକ ଅଟେ । ଶିଲ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରେକର୍ଡ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗ୍ଲେନ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ଶନିବାର ଦିନ କ୍ଲବ ଦଳ ଫିଜ୍ରୋଇ-ଡୋନ୍କାଷ୍ଟର ପାଇଁ ଖେଳିବେ, ଏହା ପରେ ସେ ଫିଟନେସ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ । ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବା ପରେ ସେ ସୋମବାର ଜଙ୍କସନ ଓଭାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଶିଲ୍ଡ ମ୍ୟାଚରେ ଭାଗ ନେବେ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସେ ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।