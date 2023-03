IND vs AUS: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ସିରିଜ୍ ପରାଜୟର ଦୋଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ୫ ଖେଳାଳି, ଫ୍ୟାନ୍ସ କେବେବି କରିବେନି କ୍ଷମା!

India vs Australia 3rd ODI: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ (IND vs AUS ODI Series) ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ (Indian Cricket Team) ୧-୨ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs AUS 3rd ODI) ଚେନ୍ନାଇର ଏମ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) କୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ଦଳର ପରାଜୟ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫ୍ଲପ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରାଜୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅପରାଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (Suryakumar Yadav) । ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଖାତା ଖୋଲିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ନିଜ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲେ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଓପନର୍ ଶୁଭମାନ ଗିଲ (Shubman Gill) ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ । ଶୁଭମାନ ଗିଲ କେବଳ ୪୯ ବଲରେ ୩୭ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ ।

ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି (Mohammad Shami) ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲପ୍ ଥିଲେ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି (Mohammad Shami) ୬ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ କରିପାରିନଥିଲେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୩୭ ରନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (Ravindra Jadeja) ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୋହରାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୧୦ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (Ravindra Jadeja) ୩୪ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇ ନଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ (Ravindra Jadeja) କେବଳ ୧୮ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ।

ଏହି ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ (Indian Captain) ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ (Rohit Sharma) ୧୭ ବଲରେ ୩୦ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋରରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

