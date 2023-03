IND vs AUS 4th Test: ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଓ ବିରାଟ ଖେଳିବେନି ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ! ଇନ୍ଦୋରରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ନେଲେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି

India vs Australia 4th Test: ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି (Border-Gavaskar Trophy 2023) ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଚାଲିଛି । ଏହି ସିରିଜ (India vs Australia Test Series) ରେ ଭାରତ (Indian Cricket Team) ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ସେପଟେ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ (IND vs AUS 3rd Test Match) ରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) କୁ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs AUS Fourth Test Match) ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି । ଏହି ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ (Ahmedabad Test) ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସ୍ଥିତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ (Indian Captain) ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଓ ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli) ଙ୍କ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି । ଇନ୍ଦୋରର ହୋଲକର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରତକୁ ୯ ୱିକେଟରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ୩ ଦିନରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ରିକେଟରମାନେ ଇନ୍ଦୋରରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।

ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୩ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ ଜିତିଛି । ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଫାଇନାଲ (World Test Championship Final) ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେପଟେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଫାଇନାଲ (WTC Final) ପାଇଁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିସାରିଛି । ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦୋରରେ ଅଛି ଓ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିଲା । ଇନସାଇଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଭ୍ୟାସରୁ ବିରତି ନେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଅଛି ଯେ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଟିମ ସହ ସାମିଲ ହେବେ । କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ (Rahul Dravid) ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାକି ଦଳ ଇନ୍ଦୋରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ।

ଇନ୍ଦୋରରେ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଓପନର୍ ଶୁବମାନ ଗିଲ, ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ ବୁହାଇଛନ୍ତି । କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଇନ୍ଦୋର ଟେଷ୍ଟରେ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ଶୁଭମାନ ଗିଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି । ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଦ୍ରାବିଡ ଓ ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ବିକ୍ରମ ରାଠୌରଙ୍କ ସହ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସେଶନ ବତାଇଥିଲେ । ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିନାହାଁନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ୱିକେଟ୍ କିପର କେ.ଏସ୍ ଭରତ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ସେଶନର ଅଂଶ ଥିଲେ । ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଅଶ୍ୱିନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ପିନ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋମବାର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।