IND vs SL 1st T20: ଅକ୍ସର ପଟେଲଙ୍କୁ ଶେଷ ଓଭରରେ କାହିଁକି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା? ଖୁଲାସା କଲେ ଅଧିନାୟକ

India vs Sri Lanka 1st T20: ଭାରତୀୟ ଦଳ (Indian Cricket Team) ୨୦୨୩ରେ ବିଜୟ ସହ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜ (India vs Sri Lanka T0 Series) ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ (IND vs SL 1st 20) କୁ ୨ ରନରେ ଜିତିଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ବିଜୟ ସହ ସିରିଜରେ ୧-୦ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି । ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୬୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ।

ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଦୀପକ ହୁଡା (Deepak Hooda) ଓ ଅକ୍ସର ପଟେଲ (Axar Patel) ୩୫ଟି ବଲରେ ୬୮ ରନର ପାର୍ଟନରଶିପ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ଭଲ ସ୍କୋର ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ଏହାର ଜବାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ମାତ୍ର ୧୬୦ ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ମ୍ୟାଚକୁ ୨ ରନରେ ହାରିଥିଲା । ବ୍ୟାଟ୍ସ ସହ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଅକ୍ସର ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ଧମାଲ କରିଥିଲେ । ସେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଓଭରରେ ୧୩ ରନ୍ ବଞ୍ଚାଇ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) କୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଓଭରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୧୩ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (Hardik Pandya) ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (Axar Patel) ଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ସର ପଟେଲକୁ କାହିଁକି ଶେଷ ଓଭର ଦେଇଥିଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ରଣନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ପିନର ଅକ୍ସର ପଟେଲଙ୍କୁ ଶେଷ ଓଭର କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା । ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସେ ଏହାର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ଦଳକୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଏହା ଆମକୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଓ କଷ୍ଟଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ଏହିପରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ।"

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (Hardik Pandya) ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସମସ୍ତ ଯୁବ ଖେଳାଳି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସରଳ କଥା ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ (ଶିବମ ମାଭି) ଆଇପିଏଲରେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଦେଖିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଜାଣିଥିଲି । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆରାମରେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ କହିଥିଲି । ବଡ଼ ହିଟ୍ ଲଗାଇବାର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ । ମୁଁ ମୋର ସୁଇଙ୍ଗ୍ ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ କରୁଛି । ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସୱିଙ୍ଗ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି । ମୁଁ ନେଟରେ ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଆସୁଛି । ମୁଁ ନୂଆ ବଲ ସହିତ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ।"