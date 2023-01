India vs Sri Lanka 1st T20: ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସେନା ମୁମ୍ବାଇରେ କଲା 'ଲଙ୍କା ଦହନ', ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ଏହି ଖେଳାଳି କଲେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ

India vs Sri Lanka 1st T20: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜ (India vs Sri Lanka T20 Series) ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ (IND vs SL 1st T20) ରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ୱାନକେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୬୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟର ଜବାବରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୬୦ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିପାରିଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ୨ ରନରେ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚର ହିରୋ ଥିଲେ ଶିବମ ମାଭି (Shivam Mavi) ଯିଏ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ।

ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତେବେ ଦୀପକ ହୁଡା ଓ ଅକ୍ସର ପଟେଲ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ଦୀପକ ହୁଡା ୪୧ ରନର ଇଂନିସ ଖେଳିଥିବାବେଳେ ଅକ୍ସର ପଟେଲ ୩୧ ରନର ଇଂନିସ ଖେଳିଥିଲେ । ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଇନିଂସ ଆଧାରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୬୨ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ।

ଯଦି ଆମେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲିଂ ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଶିବମ ମାଭି ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି । ସେ ୪ ଓଭରରେ ୨୨ ରନ୍ ଦେଇ ୪ ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉମ୍ରାନ୍ ମଲିକ୍ ୪ ଓଭରରେ ୨୭ ରନ୍ ଦେଇ ୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ୪ ଓଭରରେ ୪୧ ରନ ଦେଇ ୨ ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-BCCI କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏହି ଖତରନାକ୍ ଖେଳାଳି

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୨ର ପଦକକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏହି କୁକୁର, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣି ହୋଇଯିବେ ଚକିତ!

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:-କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଫିଲ୍ଡର ଧରିଲେ ଏପରି ଅସମ୍ଭବ କ୍ୟାଚ୍, କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ନଥିବେ; ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ଭାରତର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶ

ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ କିପର), ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଅଧିନାୟକ), ଦୀପକ ହୁଡା, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, ଶିବମ ମାଭି, ଉମ୍ରାରନ ମଲିକ, ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶ

ପଥୃମ୍ ନିସଙ୍କା, କୁସଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ (ୱିକେଟ କିପର୍), ଧନଞ୍ଜୟ ଦେ ସିଲଭା, ଚରିତା ଆସଲଙ୍କା, ଭାନୁକା ରାଜପକ୍ଷେ, ଦାସୁନ୍ ଶାନାକା (ଅଧିନାୟକ), ୱାନିନ୍ଦୁ ହାସରାଙ୍ଗା, ଚାମିକା କରୁଣାତ୍ନେ, ମହେଶ ତିଖାନା, ଦିଲଶାନ ମଦୁଷ୍ଣକା, କସୁନ ରାଜିଥା