IND vs WI Sarfaraj Khan: ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାରିଥିଲେ ଶତକ, ତଥାପି ସରଫରାଜଙ୍କର ହେଲାନି ଚୟନ

IND vs WI Sarfaraj Khan: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ (Westindies) ଗସ୍ତରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ (Test Series) ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ (Indian Team) ସ୍ଥାନ ନ ପାଇ ସରଫରାଜ ଖାନ (Sarfaraj Khan) ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଗତ ରଣଜୀ ସଂସ୍କରଣରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସରଫରାଜ ଖାନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି।

ବିସିସିଆଇ (BCCI) ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ସରଫରାଜଙ୍କ ଚୟନ ନହେବା ପଛରେ କାରଣ ସେ ନିଜେ। ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଫର କ୍ରିକେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ବିସିସିଆଇ)ର ଏକ ସୂତ୍ର ପିଟିଆଇକୁ କହିଛି ଯେ ସରଫରାଜଙ୍କ ଚୟନ ନହେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଦଳରେ ମନୋନୀତ ନ ହେବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ସରଫରାଜ ଖାନଙ୍କ ଫିଟନେସ୍। ଯାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ତାଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି।

This is Sarfaraz khan, Mumbai batsman.

It was 17/01/2023, A match Del vs Mum was going on.

Chief selector Chetan sharma was watching the match, Sarfaraz completes his yet another 100.

Sarfaraz went to celebrate, he showed the gesture of Sidhu Moosewala as he is his fan.

He… pic.twitter.com/bExad9kLrV

— Dr Nimo Yadav (@niiravmodi) June 26, 2023