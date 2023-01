Viral News: କ'ଣ ଏହି ୟୋ-ୟୋ ପରୀକ୍ଷା? ଯାହା ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ବିରାଟ କୋହଲି

Virat Kohli PM Modi: ଜାତୀୟ ଦଳରେ ଚୟନ ହେବା ପାଇଁ ଡେକ୍ସା ଏବଂ ୟୋ-ୟୋ ପରୀକ୍ଷା ପାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ। ସେବେଠାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୋ-ୟୋ ପରୀକ୍ଷା ତାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଅନେକ ଆଲୋଚନା। ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନାହାଁନ୍ତି।

ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ୟୋ-ୟୋ ଟେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୋହଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳାଳୀଙ୍କ ଫିଟନେସ ପାଇଁ ୟୋ-ୟୋ ଟେଷ୍ଟ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଜଣଙ୍କ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିଟନେସ ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। ଫିଟନେସ ମାମଲାରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଖେଳାଳୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅପକ୍ଷାକୃତ ଦୁର୍ବଳ।

ଏହା ପରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ବିରାଟ କୋହଲି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

When Virat Kohli spoke about the importance of fitness and Yo-Yo Test in daily lives.pic.twitter.com/9ZWwrrBzVU

— SUPRVIRAT (@ishant_tweetz) January 1, 2023