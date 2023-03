IND vs AUS ODI Series: ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଏହି ଖତରକାକ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦଳରୁ ହେଲେ ବାହାର!

India vs Australia ODI Series: ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ୪ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ (India vs Australia Test Series) ଚାଲିଛି । ଏହି ସିରିଜର ଶେଷ ତଥା ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs AUS 4th Test Match) ଶେଷ ହେବା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ (India vs Australia ODI Series) ଖେଳିବ । ଭାରତୀୟ ଦଳ (Indian Cricket Team) ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ODI ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଏହି ସିରିଜ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜରେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (Shreyas Iyer) ଙ୍କ ଖେଳିବା ସନ୍ଦେହଜନକ ରହିଛି । ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ODI ସିରିଜ (IND vs AUS ODI Series) ରୁ ଡ୍ରପ କରାଯାଇପାରେ ।

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବା ବିସିସିଆଇ (BCCI) ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟେଷ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ କହିଛି ଯେ, ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (Shreyas Iyer) ଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (Shreyas Iyer) ଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL 2023) ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯିବ । ରବିବାର ସକାଳେ ବିସିସିଆଇ ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି, "ତୃତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ପରେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ସେ ସ୍କାନ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ବିସିସିଆଇ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି ।" କ୍ରିକବଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍କାନ୍ ଫଳାଫଳ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (Shreyas Iyer) ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ଚିକିତ୍ସା ନେବେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ।

ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (Shreyas Iyer) ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜାତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ODI ଦଳରେ ରଖିବେ ନା ବଦଳ ଘୋଷଣା କରିବେ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବେ । ସୋମବାର ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଏକ ବୈଠକ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (Shreyas Iyer) ଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଷ୍ଟମ୍ପ ପରେ ନକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ନକ୍ ସମୟରେ ସେ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁରୁତର ଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିନଥିଲେ ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ଖେଳ ସମୟରେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (Shreyas Iyer) ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ନଥିଲେ । ସେ ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍କାନ୍ କାମ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ବିଗତ ଦିନରେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (Shreyas Iyer) ଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନାଗପୁରର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (Shreyas Iyer) ଙ୍କ ବାହାର ହେବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ହେବ କାରଣ ସେ ODI ରେ ୪୬.୬୦ ଏଭେରେଜରେ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୨ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୧୬୩୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ୨ଟି ଶତକ ଓ ୧୪ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।