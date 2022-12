IND vs BAN 1st Test Match Live Streaming: ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ, କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ; ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ଡିଟେଲ୍ସ

India vs Bangladesh 1st Test Match Live Streaming: ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ୨ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ (IND vs BAN Test Series) ଖେଳା ଯିବାର ଅଛି । ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ (India vs Bangladesh First Test Match) ଆସନ୍ତାକାଲି (ବୁଧବାର) ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ରେ ଖେଳା ଯିବ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବାଂଲାଦେଶର ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମରେ ଖେଳାଯିବ । ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍‌ର ଫାଇନାଲକୁ ଦେଖିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ପାଇଁ ଏହି ସିରିଜ୍ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (KL Rahul) ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେବେଳେ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା (Cheteshwar Pujara) ଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ, କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କିପରି ଦେଖାଯିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs BAN First Test Match) ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ଅର୍ଥାତ ବୁଧବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମର ଜହୁର ଅହମ୍ମଦ ଚୌଧୁରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ (Zahur Ahmed Chowdhury Stadium) ରେ ଖେଳାଯିବ । ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସକାଳ ୯:୦୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ଏହି ମ୍ୟାଚ (India vs Bangladesh 1st Test Match) କୁ ଆପଣ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟେନ 3, ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟେନ 3 HD (ହିନ୍ଦୀ), ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟେନ 4, ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟେନ 4 HD (ତାମିଲ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ), ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟେନ 5 ଏବଂ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟେନ 5 HD (ଇଂରାଜୀ) ରେ ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏହାକୁ OTT ରେ 'ସୋନି ଲିଭ୍' (Sony Liv) ରେ ଦେଖିପାରିବେ ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) କୁ ୩ଟି ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିବାବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି (Mohammed Shami) ଓ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (Ravindra Jadeja) ପୁରା ସିରିଜରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ (IND vs BAN 1st Test) ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଆଘାତ ଲାଗିବା ପରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ (KL Rahul) ଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା (Cheteshwar Pujara) ଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି ।

ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇ ବିସିସିଆଇ କହିଛି ଯେ, ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି (Mohammed Shami) ଓ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (Ravindra Jadeja) ଆହତ କାରଣରୁ ପୁରା ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ବିସିସିଆଇ (BCCI) ଅନୁଯାୟୀ ମହମ୍ମଦ ଶାମି କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ପାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ଓ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ସେହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି । ବିସିସିଆଇ ନିଜର ଘୋଷଣାରେ କହିଛି ଯେ, ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜୟଦେବ ଉଦାଦକଟ୍ ଓ ରିବନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ସୌରଭ କୁମାରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।

ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏପରି ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ

କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା (ଉପ ଅଧିନାୟକ), ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟକିପର), କେ.ଏସ୍ ଭରତ (ୱିକେଟକିପର), ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଅଶ୍ୱିନ୍, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଉମେଶ ଯାଦବ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଇଶ୍ୱରନ୍, ସୌରଭ କୁମାର, ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ୍ ।