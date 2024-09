Ind vs Ban Kanpur Test: ରିଟାୟରମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା

Ind vs Ban Kanpur Test: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦିନିକିଆ ଓ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ଟି-୨୦ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ। ତେବେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରୋହିତ କେବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ନିଜେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ବଡ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Rohit Sharma said No, No, I'm not thinking about retirement & only reason I retired from T20I is because I have had my time, I enjoyed playing the format, won 2024 T20 WC, This was the best time for me to move on from T20I as there are lots of very good players who can do well pic.twitter.com/DY7kACp64w

