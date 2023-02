Sharma Means Dipti Sharma: ଭାରତର ଝିଅ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ବଦଳାଇଲେ ବିଜ୍ଞାପନର ଭାଷା! କୋହଲି ମଧ୍ୟ କଲେ ସମର୍ଥନ

Virat Kohli tweet on women's world cup: ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୩ (Women's T20 World Cup 2023) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ ୧୦ ଫେବୃଆରୀରେ କେପଟାଉନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମହିଳା ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା (India Women vs Pakistan Women) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ । ଏହା ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ୧୨ ଫେବୃଆରୀରେ ଖେଳାଯିବ । ଉଭୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ନିଜର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଉଭୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯାହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ହରମାନପ୍ରୀତ କୌର (Harmanpreet Kaur) ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଉପରେ ରହିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli) ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଛି ଏହି ଭିଡିଓ

ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୧୦ ଫେବୃଆରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି । ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜ ଟ୍ୱିଟରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ହରମାନପ୍ରୀତଙ୍କ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଶର୍ମା ନାମ ଥିବା ଏକ ଟି-ସାର୍ଟ କିଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜର୍ସି ଦିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେ କୁହନ୍ତି, ଏହି ଜର୍ସି ନୁହେଁ, ଏହା ଅଲଗା ଅଟେ । ଏହି ସମୟରେ ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା', ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣି ନାହଁ । ଏହା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ । ଏହାପରେ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାନ୍ତି ଓ କୁହନ୍ତି ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଏ ବି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳି, ଯାହାପରେ ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଜର୍ସି ଦିଅନ୍ତି । କୋହଲି ଏହି ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଟ୍ୱଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

Blue is brave. Blue is brilliant. Blue is h̶i̶s̶ #HerStory unfolding, LIVE. Back the #WomenInBlue for the #ICCWomensT20WorldCup - I know I will! #IndVsPak| TODAY |6PM Onwards - only on Star Sports network @StarSportsIndia #ad pic.twitter.com/1M7knHgMPn

