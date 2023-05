IPL 2023: ୬ ୱିକେଟ୍ ରେ ହାରିଲା ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା ଲାଗି ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଯିବାର ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ

CSK vs KKR Match Highlights: ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମୁକାବିଲାରେ ଚେନ୍ନାଇ ଦଳକୁ ଘରୋଇ ମଇଦାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି କୋଲକାତା ଟିମ। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଦଳର ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଯିବାର ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି।