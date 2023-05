KKR Vs RR: ପ୍ଲେ ଅଫ ପାଇଁ ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ରାଜସ୍ଥାନ-କୋଲକତା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ରହିଛି ପଲା ଭାରି

KKR Vs RR: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୩ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ କୋଲକତା ନାଇଟ ରାଇଡ଼ର୍ସ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ । କୋଲକତାର ଇଡ଼େନ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ ଉଭୟ ଦଳ । କୋଲକତା ନାଇଟ ରାଇଡ଼ର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ୫ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।