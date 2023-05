LSG vs RCB: ମ୍ୟାଚ ଶେଷ ପରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ବିରାଟ-ଗମ୍ଭୀର, ବିସିସିଆଇ ନେଲା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ

LSG vs RCB: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଇକାନା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଆଇପିଏଲର ୪୩ତମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜିଆଣ୍ଟକୁ ୧୮ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ତାରକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଝିରେ ବିବାଦ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ପଡ଼ିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯାହା ପରେ ଘଟିଥିଲା ​। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଉଭୟ ଆରସିବି ତାରକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ପରାମର୍ଶଦାତା ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ପଡ଼ିଆରେ ଝଗଡା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଖେଳାଳି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଝଗଡା ପଛରେ କାରଣ କ’ଣ ଥିଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାଉ।

ବାସ୍ତବରେ, ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଇନିଂସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଆଫଗାନି ଖେଳାଳି ନବୀନ-ଉଲ-ହକ ପାଭିଲିୟନକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ସୂଚାଇ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ନବୀନ ବିରାଟଙ୍କୁ କିଛି ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଉଭୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଯେଉଁଥିରେ ନବୀନ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନବୀନଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତ ବିରାଟଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା। ଏନେଇ ସେ ଅମ୍ପାୟାର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅମିତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା କହିଥିଲେ। ବିରାଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନବୀନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କିଛି କହି ନାହାଁନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ରାଗିଗଲେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି।

#ViratKohli This is the moment when whole fight started between Virat Kohli and LSG Gautam Gambhir

