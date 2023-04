IPL 2023: CSKର ବିଜୟ ପରେ ଧୋନି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ୍, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କହିଲେ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର୍!

MS Dhoni On Chennai Super Kings vs Mumbai Indians: ଆଇପିଏଲ ସିଜନ ୧୬ (IPL 2023) ର ଦ୍ୱାଦଶ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (MI vs CSK) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ (MI vs CSK) ମୁମ୍ବାଇର ୱାନକେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ (MI vs CSK) ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ୭ ୱିକେଟରେ ଜିତି ସିଜିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଅଧିନାୟକ (CSK Captain) ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି (Mahendra Singh Dhoni) ଏହି ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ନିଜ ଦଳର ଖେଳ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଅଧିନାୟକ (CSK Captain) ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି (Mahendra Singh Dhoni) ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (Mumbai Indians) କୁ ୧୫୭/୮ରେ ଅଟକାଇ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଦଳର ବୋଲରଙ୍କୁ ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଦୀପକ ଚହର (Deepak Chahar) ଙ୍କ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଂ ଆଘାତ ପରେ ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ (Tushar Deshpande) (୨-୨୧) ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡେଲିଭରି ସହିତ ପାଭିଲିୟନକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ପରେ ସ୍ପିନର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (Ravindra Jadeja) ଓ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍ (Mitchell Santner) ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ । CSK ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୫୭ ରନରେ ଅଟକାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (Ravindra Jadeja) ନିଜ ୪ ଓଭରରେ ୨୦ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଏହାସହ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍ (Mitchell Santner) ୨୮ ରନ୍ ଦେଇ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ (Ajinkya Rahane) ୨୭ ବଲରେ ୬୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଓ ଋତୁରାଜ ଗାଇକୱାଡ (Rituraj Gaikwad) ଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୪୦ ରନର ଇନିଂସ ସିଏସକେ ୧୧ଟି ବଲ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ଆଡକୁ ଗତି କରିଥିଲା । ଏମଏସ୍ ଧୋନି (MS Dhoni) ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଦୀପକ (ଚହର) ଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲୁ । ସିସଣ୍ଡା ମଗାଲା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା । ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବାର ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସ୍ପିନରମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି ।"

ଧୋନି (MS Dhoni) ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମ ୬ ଓଭର ପରେ ପିଚ୍ ଅଧିକ ଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ପିନରମାନେ ଦୁଇ ପେସ୍ ୱିକେଟର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (Ravindra Jadeja) ଓ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍ (Mitchell Santner) ଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ବିଷୟରେ ଏମଏସ ଧୋନି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପ୍ରଥମ ୬ ଓଭର ପରେ ଏହା ଅଧିକ ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ନଥିଲା । ଏହା ପରେ ଏହା ଟିକିଏ ଦୁଇ-ଗତି ଥିଲା । ପରେ ସ୍ପିନରମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ।" ଧୋନି ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ଆଫ୍ରିକୀୟ ପେସର୍ ମଗାଲାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମ କିଛି ଓଭରରେ ଇଶାନ୍ କିଶାନ ୫ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କର ଚାରି ଓଭରରେ ୩୭ ରନ ଦେଇ ୧ଟି ନେଇଥିଲେ । ଧୋନି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମଗାଲା ଏକ ଭଲ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, (ଡୱେନ) ପ୍ରିଟୋରିୟସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ । ଆମର ପ୍ରମୁଖ ବୋଲରଙ୍କୁ ହରାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ଏକ ଭଲ ବୋଲିଂ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ।"

