PBKS vs DC: ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ୧୫ ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ

IPL 2023: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୩ ପ୍ଲେ ଅଫରୁ ବାଦ ପଡି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦଳ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଖେଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଓ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଶିକାର ହୋଇଛି । ଧର୍ମଶାଳା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ୨୧୪ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛାକରି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ କେବଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୯୮ ରନ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୯୪ ରନ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦଳକୁ ଜିତାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ।

୨୧୪ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏକ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅଧିନାୟକ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ରୂପରେ ଇନିଂସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଝଟକା ପାଇଥିଲା, ଯିଏ ଖାତା ନ ଖୋଲି ପାଭିଲିୟନକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ । ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ବାମହାତୀ ଖେଳାଳି ଅର୍ଥବ ଟେଡେଙ୍କୁ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୩ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ପ୍ରଭାସୀମରନ୍ ସିଂ ଓ ଅଟାର୍ଭା ଟେଡେ ଏକାଠି ଦଳର ସ୍କୋର ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଓ ୪ ଓଭର ଶେଷରେ ସ୍କୋର ୨୩ ରନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହା ପରେ ପଞ୍ଜାବ ଦଳ ପ୍ରଥମ ୬ ଓଭରରେ ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୪୭ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

