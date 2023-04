IPL 2023: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ଚଳିତ ସିଜନରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦଳର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କ୍ରମାଗତ ୫ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପରେ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରି ନାହିଁ । ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଦଳ ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଏକପାଖିଆ ବିଜୟ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛି । ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ​​ଯାହାକୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ କେବେ ଆଶା କରୁନଥିଲେ । ବିସିସିଆଇର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ଶନିବାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରେ ଡବଲ୍ ହେଡରର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦଳ ପାଖରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଛି । ଏହି ସିଜନରେ ଦଳର କ୍ରମାଗତ ପଞ୍ଚମ ପରାଜୟ । ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିନାୟକ ଡେଭିଡ ୱାର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଯୋଗୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦଳ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୭୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଏହି ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛାକରି ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନେ ୯ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୫୧ ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଓ ୨୩ ରନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।

ବିରାଟ ଓ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ପରସ୍ପର ସହ ହାତ ମିଳାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଏପରି ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ।

Ganguly waited there for 2/3 seconds, saw Kohli isn't shaking hands with him and changed his direction

Dhobi fans don't even try thinkpic.twitter.com/BEtamZk389 https://t.co/sUs8bkYsXh

