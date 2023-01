Hardik Pandya: ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିନାୟକ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାମ କରୁ BCCI, ଇରଫାନ୍ ପଠାନ ଦେଲେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ

Irfan Pathan On Hardik Pandya: ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜ (India vs Sri Lanka T20 Series) ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs SL 1st T20) ଜାନୁଆରୀ ୩ରେ ଖେଳାଯିବ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli), ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଏବଂ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (KL Rahul) ଙ୍କ ଭଳି ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟି-20 ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ର କମାଣ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (Hardik Pandya) ଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଇରଫାନ ପଠାନ (Irfan Pathan) ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି ।

ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଇରଫାନ ପଠାନ (Irfan Pathan) ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (Hardik Pandya) ଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସର ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଫିଟନେସ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିନ୍ତୁ । ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ ଇରଫାନ୍ ପଠାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଆଇପିଏଲରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତ ପାଇଁ, ମୋତେ ଲାଗେ କି ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା । ସେ ବହୁତ ଜୋସରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ।"

ଇରଫାନ ପଠାନ (Irfan Pathan) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ କି ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦଳ ପରିଚାଳନା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ । ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।

ଇରଫାନ ପଠାନ (Irfan Pathan) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପିଠି ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ହଇରାଣ କରିପାରେ, ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (Hardik Pandya) ଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପକାଇବା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପରିଚାଳନା ତଥା ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଛି ସମୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନାହିଁ । ଏହି କାରଣରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଟି-20 ଦଳର ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିନାୟକ କରିବା କଥା ଉଠିଛି । ଆଘାତ ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୨ରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ନିଜ ଦମରେ ଟ୍ରଫି ଜିତାଇଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-20 ମ୍ୟାଚରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଓ ଫିନିସର୍ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ।