World Cup 2023: ବିଶ୍ୱକପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା 'ଇସ୍ରାଏଲ୍-ହାମାସ୍' ଲଢ଼େଇ, ଗାଜାକୁ ନେଇ ଏହା କହିଲେ ରିଜୱାନ୍, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ICC?

Mohammad Rizwan On Gaza Strip: ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଝିରେ 'ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ହାମାସ୍' ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଲଢେଇ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛି । ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୩ ଭାରତରେ ଖେଳାଯାଉଛି । ଏହି ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ମହାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଷ୍ଟାର ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ୍ ଓ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଶାଫିକ୍ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ରିଜୱାନ୍ ୧୩୧ ରନର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ କି ଶାଫିକ୍ ୧୧୩ ରନ୍ ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ।

ଗାଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଶତକକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କଲେ ରିଜୱାନ୍

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ରିଜୱାନ୍ ବୁଧବାର ଦିନ (୧୧ ଅକ୍ଟୋବର) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଗାଜାକୁ ମନେ ପକାଇ ବିଶ୍ୱକପ ମଝିରେ 'ଇସ୍ରାଏଲ୍-ହାମାସ୍' ଲଢ଼େଇ ଆଣିଛନ୍ତି । ରିଜୱାନ୍ ଗାଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଶତକକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ।

This was for our brothers and sisters in Gaza.

Happy to contribute in the win. Credits to the whole team and especially Abdullah Shafique and Hassan Ali for making it easier.

Extremely grateful to the people of Hyderabad for the amazing hospitality and support throughout.

— Muhammad Rizwan (@iMRizwanPak) October 11, 2023